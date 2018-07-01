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Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

02.07.2018 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы и цемента происхождением из Российской Федерации, Беларуси и Молдовы.

"В ходе расследований будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними", - сообщило Минэкономразвития в понедельник.

Ведомство напоминает, что по результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину различных цементов из России составил 135,5 тыс. тонн на $5,19 млн, из Беларуси - 72,1 тыс. тонн на $3,01 млн и из Молдовы - 24,3 тыс. тонн на $1,11 млн.

Всего же в Украину за этот период было поставлено 236,3 тыс. тонн этой продукции на $10,39 млн, тогда как ее экспорт составил 134,4 тыс. тонн на $5,59 млн.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину прутков и брусков горячекатаных, свободно уложенных в бунты, из углеродистой стали из Молдовы составил 20,8 тыс. тонн на $12,56 млн, других прутков из углеродистой стали из Молдовы - 23 тыс. тонн на $13,29 млн, из Беларуси - 23,7 тыс. тонн на $13,54 млн.

Помимо этого, импорт других прутков и брусков из других легированных сталей за эти 4 месяца из Молдовы составил 3,8 тыс. тонн на $2,31 млн, из Беларуси - 1,5 тыс. тонн на $1,1 млн.

 
 
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и...
 
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