|
Россельхознадзор внёс в систему электронной ветсертификации уже более 1 тыс. сертификатов Беларуси
Россельхознадзор за два дня функционирования электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий" внёс в неё уже около 1 тыс. ветсертификатов Беларуси, сообщает служба.
Эта работа проводится в пунктах предварительного учета "Красный камень" и "Красная горка" управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Речь идёт о поступающей животноводческой продукции, сведения о которой вносятся в российские информационные системы из ветеринарных сертификатов, выдаваемых Государственной ветеринарной службой Беларуси на бумажных носителях.
Работа идёт в штатном режиме, задержек с оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов не наблюдается, подчёркивает Россельхознадзор.
Электронная ветсертификация поднадзорной продукции была введена в РФ с 1 июля 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор за два дня функционирования электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий" внёс в неё уже около 1 тыс. ветсертификатов Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)