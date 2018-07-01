Россельхознадзор внёс в систему электронной ветсертификации уже более 1 тыс. сертификатов Беларуси

Россельхознадзор за два дня функционирования электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий" внёс в неё уже около 1 тыс. ветсертификатов Беларуси, сообщает служба.

Эта работа проводится в пунктах предварительного учета "Красный камень" и "Красная горка" управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Речь идёт о поступающей животноводческой продукции, сведения о которой вносятся в российские информационные системы из ветеринарных сертификатов, выдаваемых Государственной ветеринарной службой Беларуси на бумажных носителях.

Работа идёт в штатном режиме, задержек с оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов не наблюдается, подчёркивает Россельхознадзор.

Электронная ветсертификация поднадзорной продукции была введена в РФ с 1 июля 2018 года.