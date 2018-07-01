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Виктория Азаренко вышла во второй круг «Уимблдона»
«Уимблдон» – это третий в сезоне турнир серии Большого шлема.
Белоруска в первом раунде встречалась с россиянкой Екатериной Александровой. Первый сет Азаренко выиграла в упорной борьбе на тай-брейке. В следующей партии наша теннисистка была сильнее – 6:3. Во втором раунде Азаренко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии. Также сегодня на «Уимблдоне» стартуют Вера Лапко и Арина Соболенко.
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Белоруска в первом раунде встречалась с россиянкой Екатериной Александровой.
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