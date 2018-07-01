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Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, а исход поединка решила серия пенальти.
Голкипер Игорь Акинфеев стал настоящей звездой матча – он сумел отразить два удара соперника – это принесло россиянам победу.
Следующая встреча команды России состоится против Хорватии. Сборные будут спорить за выход в полуфинал.
Мы собрали фото спутниц по жизни российских футболистов.
Игорь Акинфеев, вратарь
Супруга – Екатерина. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.
Юрий Жирков, полузащитник
Супруга – Инна. У пары трое детей – два сына и дочь.
Александр Самедов, полузащитник
Жена Юлия. У пары два сына.
Сергей Игнашевич, защитник
Супруга – Наталья. Пара воспитывает двоих сыновей.
Игорь Смольников, защитник
Супруга – Екатерина. Двое детей – сыновья.
Юрий Газинский, полузащитник
Супруга – Александра. У пары есть дочь.
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Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное...
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