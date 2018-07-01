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Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт

02.07.2018 18:42 — Разное | СТВ  
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Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, а исход поединка решила серия пенальти.

Голкипер Игорь Акинфеев стал настоящей звездой матча – он сумел отразить два удара соперника – это принесло россиянам победу.

Они в четвертьфинале ЧМ-2018. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами

Следующая встреча команды России состоится против Хорватии. Сборные будут спорить за выход в полуфинал.

Мы собрали фото спутниц по жизни российских футболистов.

Игорь Акинфеев, вратарь

Супруга – Екатерина. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/akinfeevigor

Юрий Жирков, полузащитник

Супруга – Инна. У пары трое детей – два сына и дочь.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/yuryzhirkov

Александр Самедов, полузащитник

Жена Юлия. У пары два сына. 

«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/19samedov84

Сергей Игнашевич, защитник

Супруга – Наталья. Пара воспитывает двоих сыновей.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/ignashevich4

Игорь Смольников, защитник

Супруга – Екатерина. Двое детей – сыновья.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/19smolnikov_official

Юрий Газинский, полузащитник

Супруга – Александра. У пары есть дочь.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: instagram.com/gazinskiy

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Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное...
 
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