«Не изучаю и не пользуюсь». Студенты Горецкой сельхозакадемии рассказали, как относятся к белорусскому языку

Марина:













Хорошо, это наш родной язык. Хотя я и училась в русской школе, белорусский мы тоже проходили, и я его неплохо помню. Если бы собеседник обратился ко мне на белорусском, я почти без проблем поддержала бы разговор. Ну, может только какие-то отдельные слова пришлось бы вспомнить. При случае я читаю книги на нашем языке, правда, название последней сейчас не вспомню. Мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы мы все говорили на родном, а не на русском.





Михаил:













Язык вроде легкий, но я не очень хорошо его знаю. Хоть учился в белорусской школе, экзамены сдавал на русском. Мои друзья и знакомые не говорят на белорусском, иногда только отдельные слова употребляют. Отношусь я к этому нормально – каждый волен говорить так, как ему удобно. Если бы кто-то из знакомых стал общаться на чистом литературном белорусском языке, скорее всего, мне было бы не все понятно. Но потом бы я привык. Может, и поддержал бы разговор.





Виктория:













Я патриот страны, в которой живу, поэтому белорусский язык уважаю. К сожалению, общаться на нем совершенно свободно не могу. Но если бы была практика, быстро бы освоилась. Жаль, что среди моих знакомых нет тех, кто в повседневной жизни пользуется нашим родным языком. Он очень ласковый, приятный на слух, со стороны звучит очень красиво. Если бы в академии один или даже несколько предметов вели на этом языке, было бы неплохо. Историю Беларуси нам преподавали по-белорусски, мы немного путались, но потом привыкли.





Иван:













Я его сейчас не изучаю и не пользуюсь. Помню, в школе проходил, но поверхностно. Среди моих знакомых никто не говорит на этом языке. Если бы появился такой человек, я бы относился к нему нейтрально. Книги на белорусском я тоже не читаю. Наверное, в современной жизни он не пригодится. Хватит русского и английского. Последний я учу и уже достаточно неплохо знаю.





Виктория:













Это наш язык, и если мы белорусы, то обязательно должны его знать. В повседневной жизни я очень мало использую родной язык. Хотела бы, чтобы он распространялся шире и применялся нами в быту. Если бы у меня появилась подруга, говорящая на белорусском, я была бы рада. И сама бы подтянула знание, ведь когда-то на ЦТ я сдавала именно белорусский. Сейчас уже прошло четыре года – не все помню. Нравятся старые белорусские группы – "Сябры", "Песняры", иногда их слушаю.





Илья:













Скорее позитивно. Иногда сам использую его в повседневной жизни, словарного запаса хватает. Особенно, если мой собеседник говорит на белорусском. Среди моих знакомых из Орши есть несколько человек, которые свободно общаются на этом языке. Иногда слушаю современную белорусскую музыку, мне нравится. Мы живем в Беларуси, и я бы хотел, чтобы родной язык применялся всеми нами каждодневно.



