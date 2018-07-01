Фотофакт: Президент Хорватии посетила матч с датчанами как обычная болельщица

«Спорт-экспресс» . Глава государства расположилась на трибуне в компании друзей и поддерживала подопечных Златко Далича в футболке национальной сборной, которую ей подарил главный тренер перед отъездом на чемпионат мира, сообщает









Также на фото отчетливо видно, что на шее у Грабар-Китарович — удостоверение болельщика Fan ID.





После матча Грабар-Китарович отправилась в раздевалку и поздравила команду с выходом в четвертьфинал, где балканцы встретятся с россиянами. Матч состоится 7 июля в Сочи.













Колинда Грабар-Китарович (в центре)