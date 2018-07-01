|
Фотофакт: Президент Хорватии посетила матч с датчанами как обычная болельщица
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Дании в Нижнем Новгороде как частное лицо.
Глава государства расположилась на трибуне в компании друзей и поддерживала подопечных Златко Далича в футболке национальной сборной, которую ей подарил главный тренер перед отъездом на чемпионат мира, сообщает
Также на фото отчетливо видно, что на шее у Грабар-Китарович — удостоверение болельщика Fan ID.
После матча Грабар-Китарович отправилась в раздевалку и поздравила команду с выходом в четвертьфинал, где балканцы встретятся с россиянами. Матч состоится 7 июля в Сочи.
Колинда Грабар-Китарович (в центре)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Дании в Нижнем Новгороде как частное лицо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)