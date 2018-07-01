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На 47-ом году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая
Ольга Лозовая
Печальную новость сообщила 02.07.2018 пресс-служба питерского театра музкомедии.
Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, сообщили в театре.
Звание заслуженной артистки РФ Ольга Лозовая получила в 2005 году. В 2009 – была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, сообщили в театре.
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