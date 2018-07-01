Фотофакт: Президент Хорватии посетила матч с датчанами как обычная болельщица



Фото: AFP. На фото отчетливо видно, что на шее у Грабар-Китарович — удостоверение болельщика Fan ID.

Президент Хорватиипосетила матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Дании в Нижнем Новгороде как частное лицо.Глава государства расположилась на трибуне в компании друзей и поддерживала подопечныхв футболке национальной сборной, которую ей подарил главный тренер перед отъездом на чемпионат мира, сообщаетПосле матча Грабар-Китарович отправилась в раздевалку и поздравила команду с выходом в четвертьфинал, где балканцы встретятся с россиянами. Матч состоится 7 июля в Сочи.