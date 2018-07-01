Лукашенко — про соцсети: Демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан

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заявил

Президент высказал свое отношение к социальным сетям и мессенджерам. По мнению Лукашенко, в общении в «безграничном мире интернета» часто отсутствуют моральные принципы.— считаетПрезидент также заявил о необходимости изменений в сфере защиты информационного поля Беларуси. Иначе может появиться угроза внутренней стабильности и независимости