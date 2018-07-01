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Лукашенко — про соцсети: Демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан

02.07.2018 19:46 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
«Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными», — заявил в понедельник Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Президент высказал свое отношение к социальным сетям и мессенджерам. По мнению Лукашенко, в общении в «безграничном мире интернета» часто отсутствуют моральные принципы.

«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и „взрывают“ общество изнутри», — считает Александр Лукашенко.

Президент также заявил о необходимости изменений в сфере защиты информационного поля Беларуси. Иначе может появиться угроза внутренней стабильности и независимости

 
 
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"Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными..."
 
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