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Лукашенко — про соцсети: Демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Президент высказал свое отношение к социальным сетям и мессенджерам. По мнению Лукашенко, в общении в «безграничном мире интернета» часто отсутствуют моральные принципы.
«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и „взрывают“ общество изнутри», — считает Александр Лукашенко.
Президент также заявил о необходимости изменений в сфере защиты информационного поля Беларуси. Иначе может появиться угроза внутренней стабильности и независимости
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