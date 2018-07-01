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В Беларуси стало меньше на одну льготу
Школьники в регионах будут оплачивать проезд в общественном транспорте из собственного кармана.
По крайней мере до сентября школьники в регионах будут оплачивать проезд в общественном транспорте из собственного кармана, передает
Исключение – Минск. Столичные школьники (кроме тех, что закончили 9-й или 11-й класс) по-прежнему могут вместо проездного показывать справку.
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Школьники в регионах будут оплачивать проезд в общественном транспорте из собственного кармана.
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