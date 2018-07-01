Виктория Азаренко вышла во второй тур Уимблдона





Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно стартовала на турнире в Уимблдоне, обыграв россиянку Екатерину Александрову.

Виктория Азаренко первой из четырех белорусок сыграла на старте турнира в Уимблдоне. Ее соперницей стала россиянка Екатерина Александрова, занимающая 110 позицию в мировом рейтинге.

В первой партии дело дошло до тай-брейка и победа осталась за белоруской - 7:6 (7:4). Во втором сете Виктория играла гораздо сильнее и выиграла со счетом 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Во втором круге Виктория Азаренко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (8). Позже Вера Лапко (82) будет соперничать с американкой Кристиной Макхейл (90), Арина Соболенко (32) сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску (28). Еще одна белоруска Александра Саснович (50) свой стартовый поединок проведет завтра против чешки Петры Квитовой (7), пишет БЕЛТА.