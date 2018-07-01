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Лукашенко: Планету необходимо уберечь от повторения страшных ошибок

02.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь готовится отметить День независимости. На торжественном собрании, приуроченном к этой дате, Александр Лукашенко напомнил о приоритетах государственной политики, передает телеканал «МИР 24».

Так, белорусский лидер рассказал, через что пришлось пройти народу Беларуси, обретая государственность. Он напомнил о достижениях современности в области промышленности, энергетики и IT-секторе.

«Мы дети белорусской земли, мы можем по-разному оценивать опыт прошлого, но мы, определенно, смотрим в одном направлении и вместе создаем наше будущее. За свою независимость мы уже переплатили, поэтому будем делать все возможное, чтобы не только сохранить мир на своей земле, но и предохранить жителей планеты от повторения страшных ошибок истории. Наша страна не будет выбирать между Западом и Востоком. Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь», – заявил Лукашенко.

День независимости в Беларуси отметят во вторник, 3 июля. В Минске запланирован праздничный парад.


 



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Теги: Минск
 
 
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