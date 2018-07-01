​Слон бросился на помощь охраннику, когда на того напал хулиган

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Слон показал невероятную связь со своим опекуном, когда бросился к нему на помощь, увидев, как на того напал хулиган. Причём слон даже нагнулся, чтобы проверить, всё ли в порядке со смотрителем зоопарка, пишет The Daily Mail.

Этот момент попал на видео. Сняли его в городе Чианг Май в Таиланде. Слон увидел, как смотрителя зоопарка бьёт какой-то человек, и бросился помогать.

Когда 17-летний слон добрался до потерпевшего, то кружил возле него, чтобы убедиться, что он в безопасности, а затем, казалось, даже опустился на колени, чтобы удостовериться, что с ним всё в порядке.

На самом же деле никакой драки не было, её имитировали, чтобы посмотреть на поведение животного.