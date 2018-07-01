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Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Священное место – Курган Дружбы – в 59-й раз стал местом встречи ветеранов из Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О дружбе на стыке трех границ – Анастасия Бут.
В 17 лет он попал в партизанскую бригаду имени Фрунзе. Освейская партизанская зона тогда занимала 10 тысяч квадратных километров непроходимых лесов и болотистой местности. Владимир Дощенок знал каждую тропинку родного края. Места, где сегодня он встречается со своими боевыми товарищами.
Владимир Дощенок, ветеран Великой Отечественной войны:
Курган Дружбы насыпали почти шесть десятилетий назад. В центре растет дуб, а в три стороны расходятся кленовая, липовая и березовая аллеи. Место памяти и скорби, где каждый год накануне Дня Независимости Беларуси встречаются ветераны, их дети и внуки.
Николай Андреев, ветеран Великой отечественной войны:
После митинга на белорусской стороне все отправляются в гости к россиянам, и уже там участвуют в памятной церемонии. Латвия отмечает праздник обособленно – страны, к сожалению, разделяет государственная граница. Зато всех объединяет любимая «Катюша». Ее поют в унисон сразу в трех государствах.
Владимир Норвинд, председатель совета ветеранских организаций Латвии:
История Великой отечественной здесь в каждой детали. Музей-бус «Цветы великой победы», выставка оружия и советской формы. Даже реконструкция партизанской деревни, где есть госпиталь, школа и даже мини-типография.
Анастасия Бут, СТВ:
Меньше чем через месяц на Кургане Дружбы вновь будут слышны патриотические песни и залпы праздничных салютов. Но теперь в Верхнедвинском районе встретится молодежь трех стран: международный палаточный лагерь «Бе-La-Русь» соберет полтысячи парней и девушек в 27-й раз.
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Новости Беларуси. Священное место – Курган Дружбы – в 59-й раз стал местом встречи ветеранов из Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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