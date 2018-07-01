|
ESPN: Главный тренер сборной Аргентины готов уйти в отставку
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост.
По информации
Стороны уже предварительно согласовали досрочный уход тренера.
Ранее сообщалось, что Сампаоли может не согласиться на отставку и потребует компенсацию.
Аргентинец отработал в сборной год и месяц. Его контракт рассчитан на пять лет и мог быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, соглашение предусматривает компенсацию в размере 20 миллионов долларов.
Сампаоли вывел Аргентину на ЧМ-2018, но в 1/8 финала команда уступила Франции (3:4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что Сампаоли может не согласиться на отставку и потребует компенсацию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)