ESPN: Главный тренер сборной Аргентины готов уйти в отставку

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост.



Хорхе Сампаоли. Фото: Reuters

По информации ESPN , решение будет принято уже на этой неделе. В среду состоится встреча Сампаоли с главой Аргентинской федерации футбола (AFA) Клаудио Тапией, и по ее итогам Сампаоли покинет пост.

Стороны уже предварительно согласовали досрочный уход тренера.

Ранее сообщалось, что Сампаоли может не согласиться на отставку и потребует компенсацию.

Аргентинец отработал в сборной год и месяц. Его контракт рассчитан на пять лет и мог быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, соглашение предусматривает компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Сампаоли вывел Аргентину на ЧМ-2018, но в 1/8 финала команда уступила Франции (3:4).