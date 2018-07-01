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ESPN: Главный тренер сборной Аргентины готов уйти в отставку

02.07.2018 20:20 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост.


Хорхе Сампаоли. Фото: Reuters

По информации ESPN, решение будет принято уже на этой неделе. В среду состоится встреча Сампаоли с главой Аргентинской федерации футбола (AFA) Клаудио Тапией, и по ее итогам Сампаоли покинет пост.

Стороны уже предварительно согласовали досрочный уход тренера.

Ранее сообщалось, что Сампаоли может не согласиться на отставку и потребует компенсацию.

Аргентинец отработал в сборной год и месяц. Его контракт рассчитан на пять лет и мог быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, соглашение предусматривает компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Сампаоли вывел Аргентину на ЧМ-2018, но в 1/8 финала команда уступила Франции (3:4).

 
 
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Ранее сообщалось, что Сампаоли может не согласиться на отставку и потребует компенсацию.
 
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