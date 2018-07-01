Азаренко с победы стартовала на Уимблдоне и во втором раунде сыграет с Плишковой

Виктория Азаренко (87 WTA) с брейка начала поединок против Екатерины Александровой (110 WTA), но затем не справилась с собственной подачей, допустив в завершении гейма двойную ошибку. В начале третьего гейма на приеме у Вики поехала нога, и она неудачно упала, однако отказалась от медицинской помощи. Во время перерыва, связанного с обменом сторонами корта, врачи осмотрели правое колено белоруски и провели тейпирование.





Вернувшись на площадку, укороченным мячом и хорошей первой подачей Азаренко заработала решающие очки и сравняла счет — 2:2, а затем «под ноль» взяла гейм на подаче соперницы. Обратный брейк Александрова выполнила в восьмом гейме. Дело дошло до тай-брейка. В нем Вика имела тройной сетбол, и лишь один из сетболов удалось отквитать Кате.









После этого игра у россиянки разладилась, и Азаренко получила большое преимущество — 3:0, которое сохраняла до конца партии. В восьмом гейме Вика снова поскользнулась на траве и упала, но быстро оправилась. Принять на победу в сете и матче не вышло, что удалось сделать в гейме на подаче.





Итог поединка, который длился 1 час 49 минут, — победа Азаренко со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Во втором раунде соревнований Азаренко встретится с чешкой Каролиной Плишковой (8 WTA), которая ранее обыграла обладательницу wild card британку Хэрриет Дарт — 7:6, 2:6, 6:1. С марта 2018 года, когда Виктория вернулась в тур после 8-месячной паузы, она дважды пересекалась с Каролиной: была лучше соперницы на харде и уступила ей на грунте.

Всего же Азаренко провела в этом году уже 15 матчей, в 9 из которых одержала победу. Лучше всего удалось выступить на турнире в Майами, где Вика дошла до полуфинала.

Отметим, что Виктория Азаренко дважды играла в полуфинале Уимблдона — в 2011 и 2012 годах, а в прошлом сезоне, всего спустя полгода после родов, дошла до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп.



