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Бельгия предотвратила теракт на конференции под Парижем
Правоохранительные органы Бельгии задержали двух бельгийских подданных, заподозрив их в подготовке террористической атаки во Франции. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Associated Press.
Отмечено, что задержанные - пара из Ирана. Их взяли под стражу в городе Волюве-Сен-Пьер.
"В рамках этого расследования Амир С., родился 26 апреля 1980 года, и его жена Нашиме Н., которая родилась 20 сентября 1984 года - бельгийские подданные иранского происхождения - были помещены сегодня под арест судебным следователем Антверпена, специализирующемся на терроризме", - говорится в сообщении федеральной прокуратуры Бельгии.
По данным правоохранителей, им предъявили обвинение в "покушении на убийство террористического характера и в подготовке преступления террористического характера".
При этом в автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе детонатор и взрывчатое вещество.
Сообщается, что пара планировала устроить атаку на конференции иранской оппозиции, которая прошла недалеко от Парижа 30 июня. В прокуратуре сообщили, что на этом мероприятии присутствовали около 25 тыс. человек.
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Правоохранительные органы Бельгии задержали двух бельгийских подданных, заподозрив их в подготовке террористической атаки во Франции. Об этом в понедельник, 2...
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