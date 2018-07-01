Бельгия предотвратила теракт на конференции под Парижем

Отмечено, что задержанные - пара из Ирана. Их взяли под стражу в городе Волюве-Сен-Пьер.





"В рамках этого расследования Амир С., родился 26 апреля 1980 года, и его жена Нашиме Н., которая родилась 20 сентября 1984 года - бельгийские подданные иранского происхождения - были помещены сегодня под арест судебным следователем Антверпена, специализирующемся на терроризме", - говорится в сообщении федеральной прокуратуры Бельгии.





По данным правоохранителей, им предъявили обвинение в "покушении на убийство террористического характера и в подготовке преступления террористического характера".





При этом в автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе детонатор и взрывчатое вещество.





Сообщается, что пара планировала устроить атаку на конференции иранской оппозиции, которая прошла недалеко от Парижа 30 июня. В прокуратуре сообщили, что на этом мероприятии присутствовали около 25 тыс. человек.