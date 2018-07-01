Пока в Беларуси думают о повышении пенсионного возраста для женщин, в Румынии его хотят снизить для матерей

BBC со ссылкой на румынские СМИ. Об этом сообщаетсо ссылкой на румынские СМИ.





В проекте документа говорится, что женщины смогут уходить на пенсию на два года раньше за каждого ребенка старше десяти лет.





Законопроект был предложен, потому что «все больше работающих женщин отказываются заводить детей или откладывают это по экономическим соображениям».





Возраст выхода на пенсию для женщин в Румынии зависит от года их рождения, но для большинства матерей, родившихся после 1955 года, он составляет примерно 60 лет.





На этом фоне ситуация в Беларуси прямо противоположна. В частности, власти, перечисляя предлагаемые меры обеспечения сбалансированности ФСЗН, обратили внимание, что повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться и после 2022 года — путем поэтапного повышения пенсионного возраста женщин в 2023-2032 годы с 58 до 63 лет.