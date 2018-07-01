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Белорусы взяли у банков потребительские кредиты на рекордную сумму
За первые пять месяцев этого года прирост составил почти 18%, говорится в статистическом бюллетене Национального банка. Только в мае портфель кредитов, выданных на потребительские нужды, вырос на 142,8 миллиона о на 4,2%.
Специалисты Нацбанка объясняют рост спроса на такие займы восстановлением реальных доходов населения и быстрым снижением процентных ставок. Только за прошлый год потребительское кредитование выросло сразу на 75% до 3 миллиардов рублей. В связи с этим регулятор с мая ввел новые правила кредитования населения, чтобы не допустить увеличения проблемной задолженности: теперь расходы на кредиты у гражданина не могут превышать 40% от заявленного дохода, передает
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За первые пять месяцев этого года прирост составил почти 18%, говорится в статистическом бюллетене Национального банка. Только в мае портфель кредитов, выданных на...
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