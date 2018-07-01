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ЧМ-2018: Бразилия победила Мексику
В 1/4 финала бразильцы встретятся с победителем матча Бельгия - Япония.
Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018, одолев в стартовом поединке плей-офф команду Мексики - 2:0.
Голы в матче забили Неймар и Роберто Фирмино.
Следующим соперником бразильцев станет победитель матча Бельгия — Япония.
Ранее участниками четвертьфиналов стали Франция, Уругвай, Россия и Хорватия.
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В 1/4 финала бразильцы встретятся с победителем матча Бельгия - Япония.
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