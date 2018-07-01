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ЧМ-2018: Бразилия победила Мексику

02.07.2018 20:04 — Разное | Партизан  
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В 1/4 финала бразильцы встретятся с победителем матча Бельгия - Япония.

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018, одолев в стартовом поединке плей-офф команду Мексики - 2:0.

Голы в матче забили Неймар и Роберто Фирмино.

Следующим соперником бразильцев станет победитель матча Бельгия — Япония.

Ранее участниками четвертьфиналов стали Франция, Уругвай, Россия и Хорватия.

 
 
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В 1/4 финала бразильцы встретятся с победителем матча Бельгия - Япония.
 
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