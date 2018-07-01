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Операция «Багратион»: 74 года прошло со дня освобождения Минска

02.07.2018 20:48 — Разное | ОНТ  
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На «Линии Сталина» 2 июля грохотала артиллерийская канонада. Накануне Дня Независимости зрители перенеслись на 74 года назад. Именно тогда в ходе операции «Багратион» был освобождён Минск. Любители истории из Беларуси, СНГ и Европы не пожалели ни сил, ни пиротехники. Получилось яркое шоу, помешать не смогла даже погода.

Пулемётные очереди, пушечные залпы, рёв танковых моторов, клубы дыма – сразу и не скажешь, что это реконструкция. Реалистичности добавляет, что от взрывов закладывает уши. Несколько тысяч зрителей наблюдают за боем, который очень много значил в то время для Беларуси.

Одна из самых масштабных операций Великой Отечественной войны – «Багратион». В ходе неё за два месяца Беларусь была полностью освобождена из-под оккупации. Так как это было в июле 1944 года. Более двухсот актёров в театре военных действий на полях «Линии Сталина» в деталях вспоминают освобождение Минска. Здесь же, как и 74 года назад, в одном строю с белорусами друзья со всего мира.

Русские, чехи, поляки и украинцы – все рядом, все – плечом к плечу. Более десятка исторических клубов со всей Европы. Многие реконструкторы, чтобы попасть на «Линию Сталина», преодолели тысячи километров. Провели сотни часов кропотливой работы, восстанавливая амуницию и вооружение, добиваясь полной достоверности.

Матвей Иванов, исторический реконструктор (Украина): «Около полугода я собирал все комплекты, в них соответствует всё, вплоть до пуговиц на погонах. Мне одиннадцать лет, я очень интересуюсь историей, в частности историей Великой Отечественной войны».
Пётр Кавинек, исторический реконструктор (Чехия): «Мы славяне, а славяне вместе должны быть. Мы приехали из военно-исторического клуба «За Родину» из Праги. Мы делаем в чешской республике военные реконструкции о Победе во второй войне, потому что Чешскую республику освободила Красная армия».

Гусеницы, которые оставили отпечатки на всех фронтах Великой Отечественной. На поле, Т-34, легендарный танк той войны. Полчаса сражения на шоссе Минск-Орша. И в финале звенящая тишина, которую разрывают аплодисменты. Это не просто постановка, это наглядный и живой урок истории. 

В День Независимости на «Линии Сталина» тоже будут ждать гостей – школа артиллериста, полоса препятствий, и конечно боевая техника. Освободительная и победная.

 
Теги: Минск
 
 
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​На «Линии Сталина» 2 июля грохотала артиллерийская канонада. Накануне Дня Независимости зрители перенеслись на 74 года назад. Именно тогда в ходе операции...
 
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