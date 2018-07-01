​Александр Лукашенко выступит с речью 3 июля

Президент Беларуси в качестве Главнокомандующего Вооружёнными Силами Беларуси примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Это – центральное событие Дня Независимости. Начало в 10 утра.

Парад военной техники будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио. Дополнится общая картина авиашоу, а затем – массовым театрализованным представлением «Мой родны кут», в котором задействованы тысячи исполнителей. Завтра праздничная атмосфера заполнит весь город. Концерты, ярмарки, турниры, конкурсы. У главного столичного обелиска в девять вечера начнётся главный, самый масштабный гала-концерт. Его кульминацией станут акция «Споём гимн вместе» и праздничный салют. Небо над Минском и областными городами огни раскрасят за час до полуночи.