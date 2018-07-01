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​Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание по случаю Дня Независимости

02.07.2018 20:48 — Разное | ОНТ  
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Белорусы были едины в своём выборе, когда определили дату освобождения города-героя Минска главным государственным праздником страны. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси.

Во Дворец Республики приглашены руководители министерств, ведомств и ведущих организаций страны, ветераны Великой Отечественной войны и труда, дипломаты и представители общественности. Как отметил Александр Лукашенко, битва за столицу в 1944 году стала решающей в судьбе народа. И это нельзя забыть.

«Освобождение Беларуси и патриотизм не только солдат, но и людей, которые из пепла восстанавливали страну, помог и в современной истории», – добавил Александр Лукашенко. Белорусы получили уникальную возможность – создать независимое государство, в истории которого нет войн и кровопролитий.

Затем официальную часть торжественного собрания сменила творческая: на главной сцене Дворца Республики – праздничный концерт мастеров искусств под общим названием «Васильковое небо», посвящённый Году малой родины. Тематические блоки выступления артистов раскрывали эту тему. «Моя родословная», «Дом родной», «Где начиналась жизнь твоя». А по завершении концерта его участники были удостоены цветов от Президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы были едины в своём выборе, когда определили дату освобождения города-героя Минска главным государственным праздником страны. Об этом заявил сегодня...
 
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