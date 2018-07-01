Бельгия и Япония играют в 1/8 финала ЧМ по футболу. Онлайн

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Выигравшая все матчи на групповом этапе Бельгия играет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Японии.

Бельгийцы поочередно одолели Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0), а японцы после победы над Колумбией (2:1) и ничьей с Сенегалом (2:2) уступили Польше (0:1), но смогли опередить сенегальцев за счет меньшего количества желтых карточек.



Фото: Reuters

Бельгия — Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония — Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Харагути, Инуи, Осако.

Победитель этой встречи сыграет в ¼ финала против Бразилии.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе поединка.

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Опрос Кто сыграет с Бразилией в четвертьфинале? Бельгия

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