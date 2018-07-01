ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бельгия и Япония играют в 1/8 финала ЧМ по футболу. Онлайн

02.07.2018 20:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Выигравшая все матчи на групповом этапе Бельгия играет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Японии.

Бельгийцы поочередно одолели Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0), а японцы после победы над Колумбией (2:1) и ничьей с Сенегалом (2:2) уступили Польше (0:1), но смогли опередить сенегальцев за счет меньшего количества желтых карточек.


Фото: Reuters

Бельгия — Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония — Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Харагути, Инуи, Осако.

Победитель этой встречи сыграет в ¼ финала против Бразилии.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе поединка.

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by.

Опрос

Кто сыграет с Бразилией в четвертьфинале?

0 голосов

Результаты опроса

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выигравшая все матчи на групповом этапе Бельгия играет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Японии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика