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В Японии выпустили устройство, оценивающее запах от человека

02.07.2018 20:36 — Разное | Tut.by  
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В Японии появилось устройство Tanita ES-100, которое оценивает запах от тела человека. Аппарат предназначен для жителей страны, которые не хотят причинять неудобств окружающим своим запахом. Об этом пишет TJournal.


Tanita ES-100 оснащен специальным сенсором, с помощью которого можно оценить уровень зловония от человека — достаточно просто приложить устройство к разным частям тела и подержать 10 секунд. Оно измерит пахучесть и сообщит ее «уровень» по шкале от 0 до 10, где 0 — отсутствие запаха, а 10 — максимальная вонь.

Если устройство показывает пятый уровень запаха и выше, необходимо освежиться, например, приняв душ. Это работает и в обратную сторону: Tanita ES-100 сообщит об избыточном запахе от туалетной воды или духов. Сенсора хватает на две тысячи применений или примерно на год использования.


В компании Tanita рассчитывают, что наиболее популярным аппарат будет среди взрослых мужчин среднего возраста от 40 до 50 лет. ES-100 появился в продаже по цене в 125 долларов и доступен только в Японии.

В последнее время в Японии сформировалось особое отношение к неприятному запаху. Многие компании страны даже проводят тренинги по борьбе с «sumeru harasumento» (smell harassment), дословно означающим «домогательство запахом».

 
 
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ES-100 появился в продаже по цене в 125 долларов и доступен только в Японии.
 
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