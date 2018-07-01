Четверть бюджета Могилёва в этом году потратят на медицину. Сдан «под ключ» очередной объект: терапевтическое отделение больницы №1 открылось после капитального ремонта.

На обновление городской клиники потратили около миллиона рублей. До этого здесь была проведена реконструкция неврологического и родильного отделений, установлен современный компьютерный томограф. Новые уровень медицинской помощи и комфорт уже оценили и пациенты, и врачи. Появились комната отдыха для персонала, а в палатах – душевые и бытовая техника.

А в городской больнице скорой медицинской помощи в ближайшее время завершится первый этап реконструкции родильного отделения. Уже построено здание для магнитно-резонансного томографа. Закуплен и сам аппарат стоимостью свыше пятисот тысяч евро. На эти исследования в областном центре сегодня длинный лист ожидания.