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​Терапевтическое отделение больницы №1 открылось после капитального ремонта

02.07.2018 20:55 — Разное | ОНТ  
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Четверть бюджета Могилёва в этом году потратят на медицину. Сдан «под ключ» очередной объект: терапевтическое отделение больницы №1 открылось после капитального ремонта.

На обновление городской клиники потратили около миллиона рублей. До этого здесь была проведена реконструкция неврологического и родильного отделений, установлен современный компьютерный томограф. Новые уровень медицинской помощи и комфорт уже оценили и пациенты, и врачи. Появились комната отдыха для персонала, а в палатах – душевые и бытовая техника.

А в городской больнице скорой медицинской помощи в ближайшее время завершится первый этап реконструкции родильного отделения. Уже построено здание для магнитно-резонансного томографа. Закуплен и сам аппарат стоимостью свыше пятисот тысяч евро. На эти исследования в областном центре сегодня длинный лист ожидания.

 
 
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Четверть бюджета Могилева в этом году потратят на медицину. Сдан «под ключ» очередной объект: терапевтическое отделение больницы №1 открылось после капитального...
 
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