Город уже имеет богатую историю и даже подарил миру известный бренд – БелАЗ.

2 июля Жодино отметил свой юбилей – 55 лет. 2 июля для города ещё и дата освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому сегодня звучали не только поздравления с днём рождения, но и слова благодарности ветеранам.

День рождения Жодино был ясным, вспоминают старожилы. 2 июля 1963 года. Именно тогда совсем маленький город, можно сказать, получил свидетельство о рождении. Ведь первые упоминания о нём были ещё в 1688 году. Сегодня Жодино исполнилось 55 лет. Смешная цифра для человека, а для города и подавно. Но здесь уверены, всё ещё впереди.

Такое уж точно увидишь не каждый день. Одна из центральных улиц перекрыта для автомобильного движения, но колёса разрезают лужи. Лыжероллерный марафон собрал любителей активного отдыха.

Важно в такой день вспомнить и о вечном, уверен коренной жодинец Александр Рыжов. Бизнесмен внёс лепту в возрождение своей малой родины. Так появилась новая часовня. На этом месте раньше был храм, в 60-е годы его разрушили. Теперь людям вновь есть, где молиться.

Александр Рыжов, бизнесмен: «Это повеление души. Для меня это честь и радость – потратить деньги на такое благое дело. На сегодняшний день часовня – это моё лицо. Мы ещё не закончили. Мы ещё будем дорабатывать. Здесь будет сквер Архангела Михаила, скамеечки».

Епископ Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский: «Если мы будем помнить свою историю, правильно её рассматривать, оценивать,у нас будет будущее. Будущее хорошее, мирное и благословлённое Богом».

Не забывают здесь и страшные страницы истории. Тогда ещё село Жодино было захвачено на пятый день войны. Годы оккупации и борьбы против фашистов. Освобождён город был только 2 июля 1944 года в ходе операции Багратион. 647 жодинцев воевали. До этих дней дожили единицы. За мирное настоящее и будущее молодёжь сегодня говорила «Спасибо!» ветеранам. Цветы к Монументу освобождения и минута молчания – как память о тех, кто пал на поле боя.

Сегодня Жодино – пусть и точка на карте страны, но ключевая в достижениях Минского региона. Каждый шестой житель города трудится на заводе БелАЗ. А значит, вносит свой вклад в громкие и весомые слова: каждый третий тяжёлый самосвал в мире – белорусский.

Андрей Бычков, заместитель главы Пластовского муниципального района Челябинской Области: «Технику завода БелАЗ мы приобретаем не только для работы в карьере, у вас выпускают технику, которая работает под землёй. Поскольку у нас происходит добыча золота, как открытыми разработками, так и подземными».

Юрий Шарый, председатель Жодинского исполнительного комитета: «Сегодня мы знаем, куда идём и куда стремимся. Сегодня наши градообразующие предприятия выполняют показатели на 120, на 145 процентов. А это залог успеха нашего города».

Всё это делается руками обычных людей. За каждой цифрой и показателем – труд. И именно люди – главное богатство города. Об этом здесь не забывают. Поэтому сегодня лучшие работники Жодино поднялись на сцену за заслуженными наградами.

Жодино – это судьбы людей, которые живут и работают на этой земле, которые защищали её во время войны и возрождали после. И его история, уверены сами жители, только начинается.

3 июля, в День независимости, Жодино продолжит отмечать свой юбилей. И какой же день рождения без подарков? После капитальной реконструкции откроется городской парк.

Кстати, без зонтика, судя по прогнозу погоды, не обойдётся. Но в любом случае праздник будет целый день, а вечером прогремит салют.