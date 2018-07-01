​«Дзень вышыванкi» отметили в столице

Вещи с национальным колоритом снова в моде: «Дзень Вышыванкi» традиционно отметили в столице праздничным парадом. Площадка возле Дворца Спорта сегодня буквально утопала в красно-белых красках.

Творческое шествие собрало представителей талантливой и одарённой молодёжи со всех регионов страны и участников фольклорных коллективов. Дизайнеры показали свои лучшие модели национальной одежды. Все желающие могли предложить и свой вариант, как правильно и модно разрисовать майки. А те, кто пришёл на праздник в одежде с национальным орнаментом ещё и получил подарки. Национальная кухня, модные показы, флешмобы – не смотря на погоду, без хорошего настроения не остался никто.А в Гродно «Дзень Вышыванкi» превратили в большой детский праздник. Здесь вместе украшали себя национальными орнаментами, примеряли белорусскую одежду, смотрели дефиле, рисовали свою малую родину. Украсили праздник 400 детских рисунков о Беларуси.

«Дзень Вышыванкi» родился как проект БРСМ несколько лет назад, но уже перерос во всебелорусский праздник. Решено сделать его традиционным и отмечать каждый год накануне Дня независимости.