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На фестивале в Ивацевичском районе реконструируют события Первой мировой войны

02.07.2018 21:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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14 июля в деревне Выгонощи Ивацевичского района пройдет четвертый военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», посвященный памяти жертв Первой мировой войны, пишет газета «Заря».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56890.php

На фестивале в Ивацевичском районе реконструируют события Первой мировой войны

Фото: Надежда Босак

С 1915-го по 1918 год по Огинскому каналу проходила линия фронта противостоявших друг другу армий Российской, Германской и Австро-Венгерской империй. Более двух лет в этих живописных местах белорусского Полесья рвались снаряды, строчили пулеметы, поднимались в штыковые атаки солдаты. И сейчас на берегах канала можно видеть серые поросшие мхом бетонные сооружения — немые свидетели тех трагических событий. Только в окрестностях Выгонощей сохранилось около 60 фортификационных сооружений той далекой военной поры. Это всевозможные долговременные огневые точки, блиндажи, бетонированные траншеи.

Основной акцент мероприятия — военно-историческая реконструкция событий столетней давности, проходивших на территории современной Беларуси.

Зрители смогут увидеть эпизоды боев лета 1917 года: позиционную войну, неудачные попытки русской армии прорвать германский фронт или так называемое «Наступление Керенского», окопный быт солдат, борьбу штурмовых групп, химические атаки, атаку женского ударного батальона. Также будут показаны сцены развала Западного фронта, уход кайзеровских частей из Беларуси и бои гражданской войны.

Кроме батальных сцен для посетителей фестиваля будет организована культурная программа, включающая концерт народных коллективов, посещение интерактивных площадок, экскурс по оборонительным сооружениям Огинского канала, посещение озера Выгонощанское, работу точек общественного питания и выездной торговли.

 
 
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14 июля в деревне Выгонощи Ивацевичского района пройдет четвертый военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», посвященный памяти жертв Первой...
 
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