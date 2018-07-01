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Кооператоры Брестской области заготовили черники вдвое больше прошлогоднего

02.07.2018 21:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кооператоры Брестской области заготовили черники вдвое больше прошлогоднего сезона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела заготовок, рынков и внешнеэкономической деятельности облпотребсоюза Валерий Капитанчик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56889.php

Кооператоры Брестской области заготовили черники вдвое больше прошлогоднего

В этом году кооператоры региона приступили к заготовке черники на две недели раньше обычных сроков. Жаркое начало лета способствовало раннему вызреванию ягоды. "Прошлый год выдался неурожайным для черники, поэтому мы смогли заготовить ее немногим больше 22 т. На сегодня мы уже с лихвой перекрыли тот объем: у населения закуплено черники в два раза больше прошлогоднего", - сказал Валерий Капитанчик.

Основная заготовка дикоросов идет в Ивацевичском, Пинском, Ганцевичском, Ивановском районах. Чернику принимают как магазины райпо, так и заготовители на дому. Всего по региону задействовано более 130 заготовителей. Закупочная цена на ягоду в среднем по области колеблется от Br3 до Br4 за 1 кг. "Она даже выше, чем в минувшем неурожайном году. Мы намерены заготовить максимально большой объем ягоды - возьмем все, что принесет население", - отметил начальник отдела заготовок.

Свежие ягоды поставляются в розничную торговую сеть и на рынки. Основной же объем черники планируется заморозить для поставки на экспорт. В частности, в таком виде ее с удовольствием закупают страны Балтии, Польша, Россия.

Одновременно кооператоры Брестской области активно принимают от населения овощи (огурцы, томаты, капусту) и садовые ягоды. Уже закуплено около 400 т клубники, что примерно соответствует уровню прошлого года, идет заготовка красной смородины, вишни и других культур.

 
 
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Кооператоры Брестской области заготовили черники вдвое больше прошлогоднего сезона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела заготовок, рынков и...
 
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