​Белорусская сборная по гребле заняла первое место на молодёжном ЧЕ

Белорусская сборная заняла первое место в медальном зачёте на молодёжномчемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ (соревнования завершились в Италии).

В активе команды 15 наград – восемь из них – высшей пробы. На первую ступень пьедестала почёта дважды поднимались Инна Савчук, Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов.В каноэ-двойке в заезде на 500 метров уверенной победы добились Надежда Макарченко и Ольга Климова. Также Климова стала первой в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.