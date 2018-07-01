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​Белорусская сборная по гребле заняла первое место на молодёжном ЧЕ

02.07.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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Белорусская сборная заняла первое место в медальном зачёте на молодёжномчемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ (соревнования завершились в Италии).

В активе команды 15 наград – восемь из них – высшей пробы. На первую ступень пьедестала почёта дважды поднимались Инна Савчук, Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов.В каноэ-двойке в заезде на 500 метров уверенной победы добились Надежда Макарченко и Ольга Климова. Также Климова стала первой в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

 
 
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Белорусская сборная заняла первое место в медальном зачёте на молодёжномчемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ (соревнования завершились в Италии).
 
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