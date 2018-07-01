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Белорусы отметили День вышиванки концертами и ярмарками

02.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси отмечают День вышиванки. Жители городов нарядились в рубашки с традиционным орнаментом. По всей стране проходят концерты, выставки и мастер-классы, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Национальный колорит во всем: начиная от костюмов артистов до палаток с едой. День вышиванки отмечают с размахом, и дождь не помеха для гостей торжества.

«Настроение хорошее, мы приехали из Гомеля, мы подготовились, взяли дождевики, поэтому все замечательно», – говорит Анна Журавлева.

Татьяна Зинович вместе с напарницей создает пояса ручной работы. Традиционный белорусский узор: много геометрических фигур, белый фон и красная вышивка. Мастерицы говорят, что часто девушки просят украсить пояс ромбом – это символ красоты и молодости.

«Пояс может быть разной ширины, с разным рисунком и цветовой гаммы. Каждый человек выбирает для себя», – отмечает завотделом традиционной культуры Сморгонского районного дома ремесел Татьяна Зинович.

«Это связь поколений, связь с нашими предками. Это то, что сегодня объединяет поколения нас, белорусов», – говорит первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.
Белые, красные, голубые, но обязательно с традиционным орнаментом. Чтобы купить вышиванку люди готовы стоять в очереди. Верят, что славянский орнамент принесет им благополучие.

«Сейчас это очень популярно», – отмечает Лариса Ефимчик. «Это красиво. Хочется, чтобы в одежде было что-то яркое и самобытное», – добавляет Елена Дубинина.

Счастья, богатства, процветания желает каждый. Многие просят нарисовать орнамент на лице. «Многие просят изобразить символы семьи и счастье. Раз приходят, значит верят, а мы им рисуем», – говорит дизайнер Полина Косачева.

Кроме ярких вышиванок на празднике можно увидеть и традиционные поделки из глины, фарфора и соломы. Мастера убеждают – народное творчество не забыто.

«Мы должны осознавать значимость богатого духовного наследия, которое нам оставили наши предки. Это главное в меняющемся мире, это главное в условиях, когда стираются границы между государствами и народами», – отмечает министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Кто пришел на праздник без зонта, с удовольствием заглянул в музей-бус. Там представлена экспозиции, посвященные белорусской деревне, освобождению страны и столетию комсомола. Экспонаты можно потрогать, сфотографировать или примерить.

Впервые праздник вышиванки прошел в Беларуси в прошлом году. Тогда и приняли решение сделать его традиционным. 



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Теги: Гомель
 
 
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Жители городов нарядились в рубашки с традиционным орнаментом.
 
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