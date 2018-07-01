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Белорусы отметили День вышиванки концертами и ярмарками
02.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День вышиванки. Жители городов нарядились в рубашки с традиционным орнаментом. По всей стране проходят концерты, выставки и мастер-классы, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Национальный колорит во всем: начиная от костюмов артистов до палаток с едой. День вышиванки отмечают с размахом, и дождь не помеха для гостей торжества.
«Настроение хорошее, мы приехали из Гомеля, мы подготовились, взяли дождевики, поэтому все замечательно», – говорит Анна Журавлева.
Татьяна Зинович вместе с напарницей создает пояса ручной работы. Традиционный белорусский узор: много геометрических фигур, белый фон и красная вышивка. Мастерицы говорят, что часто девушки просят украсить пояс ромбом – это символ красоты и молодости.
«Это связь поколений, связь с нашими предками. Это то, что сегодня объединяет поколения нас, белорусов», – говорит первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.
«Сейчас это очень популярно», – отмечает Лариса Ефимчик. «Это красиво. Хочется, чтобы в одежде было что-то яркое и самобытное», – добавляет Елена Дубинина.
Счастья, богатства, процветания желает каждый. Многие просят нарисовать орнамент на лице. «Многие просят изобразить символы семьи и счастье. Раз приходят, значит верят, а мы им рисуем», – говорит дизайнер Полина Косачева.
Кроме ярких вышиванок на празднике можно увидеть и традиционные поделки из глины, фарфора и соломы. Мастера убеждают – народное творчество не забыто.
«Мы должны осознавать значимость богатого духовного наследия, которое нам оставили наши предки. Это главное в меняющемся мире, это главное в условиях, когда стираются границы между государствами и народами», – отмечает министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
Кто пришел на праздник без зонта, с удовольствием заглянул в музей-бус. Там представлена экспозиции, посвященные белорусской деревне, освобождению страны и столетию комсомола. Экспонаты можно потрогать, сфотографировать или примерить.
Впервые праздник вышиванки прошел в Беларуси в прошлом году. Тогда и приняли решение сделать его традиционным.
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Жители городов нарядились в рубашки с традиционным орнаментом.
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