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Макс Ферстаппен выиграл девятый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-при Австрии
Голландский пилот принёс команде «Ред Булл» первую победу на домашней трассе.
Вторым финишировал финн Кими Райкконен из «Феррари». Третью позицию на подиуме занял его партнёр по команде Себастьян Феттель. Немец, кстати, возглавил общий зачёт – на одно очко он теперь опережает британца Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов «Феррари» также на первой позиции.
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Голландский пилот принёс команде «Ред Булл» первую победу на домашней трассе.
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