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​Электронные гиды установлены в Витебске

02.07.2018 21:29 — Разное | ОНТ  
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В Витебске на исторических зданиях появились особые знаки. Это бесплатный гид для туристов и горожан. Главное – чтобы с собой был смартфон.

Главный ориентир – наклейка с цветком василька, рядом с ним и нанесены, так называем QR-коды. Достаточно поднести телефон, и через секунду на экране монитора текст – маленькая справка о здании, или даже подсказка, на что стоит обратить внимание. Текст на русском и английском языках.

Екатерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома: «Подбирали интересные факты, старались делать ёмко, ярко, и чтобы хотелось дальше почитать, про этого человека, про место, например, про Ивана Ивановича Солертинского – известного критика музыкального, который родился в нашем городе. Иван Иванович в совершенстве знал 25 языков, вёл свой дневник на старопортугальском языке».

Уже полтора десятка электронных гидов установлены на главной пешеходной улице Витебска. Такие наклейки появятся и в районе Дома-музея Марка Шагала и возле железнодорожного вокзала. Идею подсмотрели в Европе, там такие подсказки широко распространены. А теперь и в Витебске опробовать их смогут многочисленные иностранные туристы, считанные дни остаются до открытия 27-го «Славянского базара».

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на исторических зданиях появились особые знаки. Это бесплатный гид для туристов и горожан. Главное – чтобы с собой был смартфон.
 
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