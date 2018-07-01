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​Тысячи паломников принял Будслав

02.07.2018 21:42 — Разное | ОНТ  
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Агрогородок Будслав принял тысячи паломников, которые прибывают сюда каждый год в начале июля на праздник, посвящённый иконе Матери Божией Будславской.

В этом году – 20 лет с момента её коронации. Из Беларуси и не только люди шли пешком, ехали на автомобилях и велосипедах. Несмотря на расстояние, иногда зной, а в этом году ливни.

И так – на протяжении трёх дней.С песнями, танцами и молитвой. Эти ребята шли из Постав. О своём паломничестве рассказывали в социальных сетях: современные технологии даже в таком путешествии!

Наталья Рутковская, паломница: «Ты отдыхаешь духовно, морально – складывается впечатление, что все люди, которые идут в пилигримке, а нас было 130 человек, это одна большая семья. Каждый, к кому ты не обратишься, поможет тебе».

А эти ребята – из Миор. В пути провели шесть дней. Несмотря на мозоли, признаются: путешествие стоит того. Многие отправляются в Будслав уже не в первый раз.

Наталья Вечерская, паломница: «У каждого человека есть своя цель, чтобы прийти сюда – именно в Будслав. Для меня цель – помолиться за родных, за мою бабушку, которая уже не со мной».

В этом году фест посвятили молодёжи. Её называют надеждой Костёла и общества. Более трети участников пилигримок – юноши и девушки. Такая статистика лишь подтверждает: новое поколение белорусов стремится к духовности.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский: «Трэба звяртаць увагу на выхаванне моладзi, бо ад таго, якой яна будзе выхавана сёння, такой яна стане заўтра. Гэтая моладзь – гэта заўтрашнія міністры, лекары, инжынеры, настаўнікі. Кожны чалавек будуе сваё жыццё на нейкім фундаменце, падмурку. Калі няма падмурку, трэскаюцца сцены. Мы хочам мець добра упэўненых у сваёй веры людзей».

В Будслав приходят как раз те, и кто верит, и кто ещё только ищет свою дорогу к храму. Пусть в это году – дорога ненастная! Главный атрибут – дождевики. Но погода людей не смущает: на лицах –улыбки.

Население Будслава в эти дни растёт в геометрической прогрессии – с семисот до – бывает и такое – десятков тысяч человек. Не чудо ли? Как и история намоленной веками иконы Матери Божьей Будславской. Особый статус образа закреплен официально – ровно 20 лет назад его короновали Папскими коронами. Но главное – и фест это подтверждает – преданность народная. Чтобы поклониться святыне, последние метры люди преодолевают на коленях.

Ксёндз Виктор Бурлака: «Цуды адбываюцца ў сэрцы чалавека. Трапляецца, што чалавек прыходзиць падзякаваць, расказаць пра тое, што перажыў. З тым, што я сутыкаюся у Будславе, гэта больш за усё тое, што нейкая маладая сямя ня можа мець дзяцей – прыходзяць у Будслаў, моляцца, потым праз годы, праз два прыходзяць, каб падзякаваць за нараджэнне дзіцяці».

Со свечами в руках и светлыми мыслями. Эта процессия – кульминация праздника. Тысячи людей сопровождают копию Будславской иконы и проходят возле храма. Несмотря на дождь, огонь в колонне не гаснет. Как и вера – в сердцах пилигримов.

 
 
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Агрогородок Будслав принял тысячи паломников, которые прибывают сюда каждый год в начале июля на праздник, посвящённый иконе Матери Божией Будславской.
 
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