На МКАД Audi протаранила остановившийся из-за поломки Renault

На МКАД Audi врезалась в стоявшую Renault, пострадала женщина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 2 июля, около 11.00. По предварительной информации, на 17-м километре МКАД водитель Renault ехала во второй полосе и из-за поломки совершила остановку. Во время выставления знака аварийной остановки в Renault врезался Audi.





В результате ДТП водитель Renault получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Граждан, ставших очевидцами этой аварии, просят позвонить по телефонам: 8 033 333-67-19, 8 017 389-54-06, 8 017 389-55-55.