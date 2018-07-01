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На МКАД Audi протаранила остановившийся из-за поломки Renault
На МКАД Audi врезалась в стоявшую Renault, пострадала женщина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 2 июля, около 11.00. По предварительной информации, на 17-м километре МКАД водитель Renault ехала во второй полосе и из-за поломки совершила остановку. Во время выставления знака аварийной остановки в Renault врезался Audi.
В результате ДТП водитель Renault получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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Авария произошла в тот момент, когда водитель Renault выставляла знак аварийной остановки.
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