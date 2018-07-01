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На границе с Польшей - очереди: на выезд из Беларуси скопилось более трехсот легковых машин
На границе с Польшей выезда из Беларуси ожидают более трехсот легковых машин. Причина очередей — увеличение пассажиропотока на большие выходные и усиление проверочных мероприятий со стороны польских пограничников,
«Оформление легкового автомобиля в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут. В связи с неритмичным запуском транспортных средств на территорию польских погранпереходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства, гражданам приходится ожидать в очереди между пунктами пропуска государств после прохождения всех видов контроля после оформления на белорусской стороне», — рассказали в Госпогранкомитете.
На 20.00 понедельника на погранпереходе в Брузгах выезда ожидают более 70 машин, в Берестовице — более 50, в Бресте — более 150, в Домачево — более 30.
Очередей на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Украину нет.
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Причина очередей - большие выходные и усиление проверочных мероприятий со стороны польских пограничников.
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