На границе с Польшей - очереди: на выезд из Беларуси скопилось более трехсот легковых машин

На границе с Польшей выезда из Беларуси ожидают более трехсот легковых машин. Причина очередей — увеличение пассажиропотока на большие выходные и усиление проверочных мероприятий со стороны польских пограничников, объясняют в ГПК.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«Оформление легкового автомобиля в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут. В связи с неритмичным запуском транспортных средств на территорию польских погранпереходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства, гражданам приходится ожидать в очереди между пунктами пропуска государств после прохождения всех видов контроля после оформления на белорусской стороне», — рассказали в Госпогранкомитете.

На 20.00 понедельника на погранпереходе в Брузгах выезда ожидают более 70 машин, в Берестовице — более 50, в Бресте — более 150, в Домачево — более 30.

Следить за очередями в режиме онлайн можно на сайте Госпогранкомитета.

Очередей на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Украину нет.