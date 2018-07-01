​Несвиж отмечает 795-летие

О чём сообщали в сводках Совинформбюро второго июля 1944-го? В этот день войска первого Белорусского фронта овладели Несвижем. Сегодня единственный белорусский город в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО отмечает 795-летие.

С минуты на минуты – концерт в формате openair. А в полночь тысячи несвижан и гостей споют национальный гимн вместе. Пока же, вспомним классика: «Архитектура – это музыка, застывшая в камне».

Четверть века Несвижу – это не оговорка. Около 225 тысяч посетителей с января нынешнего года. Старину нашу посмотреть едут по «безвизу» из 80 стран. И не только. Экспозиция к юбилею – во дворе краеугольные камни замка. «От фундаментов до капителей» – можно трогать. Унести нельзя. Проверено веками.

Странникам дождь – не помеха. Экскурсию сегодня отменили. Эксклюзивно, впервые за 25 лет, музей-заповедник предлагает «Прогулки по бастионам». Спешите – лишь в летний сезон. Земляные укрепления некогда окружали и город. От того Несвижа – неофициальный символ Беларуси – Слуцкая брама. Друзьям всегда открыта.

На стене дома XVIII столетия – фрагмент гравюры 1604 года. Что было окраиной, стало современным центром. Корпус монастыря бернардинцев (кирпичам 420 лет) – пока вне туристических маршрутов. Девиз нашего века – «Несвиж – город возможностей». Скоро, верят, снимут леса с первого в Восточной Европе костёла в стиле барокко.

У райцентра Минщины 21 город-побратим и город-партнёр на карте мира. Сегодня гости – в Центре культуры. Это здание первых пятилеток после Победы сейчас готовят к ремонту. Искусство «Несвижских ложкарей» знают по всей Евразии.

Для двадцати тысяч несвижан этот день их малой Родины незаметно перейдёт в День большой – Независимости. В первые минуты третьего июля – салют над единственным белорусским городом в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он вечный, как Рим.