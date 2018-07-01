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Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, основными поставщиками которых являются РФ и Беларусь

02.07.2018 20:30 — Разное | Интерфакс  
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"По итогам рассмотрения материалов (спецрасследования - ИФ) установлено, что существует необходимость применения защитных мер … С целью защиты национального товаропроизводителя от возрастающего импорта применены специальные меры в отношении импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта в виде квотировании импорта в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение МКМТ приняла 2 июля.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину серной кислоты и олеума из России составил 2,1 тыс. тонн на $99,2 тыс., из Беларуси - 18 тыс. тонн на $820,5 тыс.

На эти две страны приходилось почти 100% всего импорта этой продукции, тогда как ее экспорт составил 23,4 тонны на $7,7 тыс.

Против введения ограничений на импорт серной кислоты выступали ряд украинских металлургических компаний, тогда как химические предприятия настаивали на их введении.

 
 
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума, сообщается на сайте Министерства экономического...
 
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