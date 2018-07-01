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IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске
Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий сегодня состоялся в Минске. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
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Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий сегодня состоялся в Минске. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси,...
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