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Александр Лукашенко поздравил президента Мексики Лопеса Обрадора с избранием
Новости Мексики. В Мексике избрали нового президента, им стал кандидат от левых сил Лопес Обрадор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным национального избирательного института, он заручился поддержкой более 53 % избирателей. У его ближайшего соперника всего 22 %.
Не смотря на то, что официальные итоги объявят лишь в ближайшие дни, остальные кандидаты уже признали свое поражение. Новый президент вступит в должность с декабря 2018 года и будет возглавлять страну на протяжении 6 лет.
С избранием Лопеса Обрадора поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Новости Мексики. В Мексике избрали нового президента, им стал кандидат от левых сил Лопес Обрадор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным...
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