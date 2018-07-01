Александр Лукашенко поздравил президента Мексики Лопеса Обрадора с избранием

Новости Мексики. В Мексике избрали нового президента, им стал кандидат от левых сил Лопес Обрадор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным национального избирательного института, он заручился поддержкой более 53 % избирателей. У его ближайшего соперника всего 22 %.





Не смотря на то, что официальные итоги объявят лишь в ближайшие дни, остальные кандидаты уже признали свое поражение. Новый президент вступит в должность с декабря 2018 года и будет возглавлять страну на протяжении 6 лет.

С избранием Лопеса Обрадора поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.