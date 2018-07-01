|
«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов
Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну.
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
Александр Прохоров, скульптор:
То есть, это – люди, которые работали, например, над памятником на площади Победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов
Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну. «Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)