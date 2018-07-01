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«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

02.07.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

Здесь творили многие мастера своего дела.

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«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

Александр Прохоров, скульптор:
Здание очень интересное. Я когда впервые в него попал, сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть. И я с интересом узнал, что здесь работал скульптор Грубэ, после войны здесь работали скульптор Азгур, скульптор Селиханов, скульптор Глебов.

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«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

То есть, это – люди, которые работали, например, над памятником на площади Победы.

То есть, это – знаковые фигуры в советском искусстве.

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

 
Теги: Минск
 
 
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