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«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет
Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане».
Александр Прохоров, скульптор:
Конечно же, тебе надо контролировать, что ты изображаешь. Для этого тебе надо спуститься вниз, отойти, издали посмотреть.
То есть, встать, как бы, на позицию зрителя, чтобы избежать каких-то ошибок.
Либо, если ты с соавторами это делаешь, то кто-то остаётся внизу, кто-то лепит. Потом меняетесь.
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«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет
Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане». «Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о...
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