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«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ
Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы.
Александр не сразу понял своё счастье.
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
Александр Прохоров, скульптор:
Ночью я как-то отошёл просто, сначала нарисовал жирной линией прямо, отошёл и увидел это лицо.
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«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ
Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы. Скульптору было всего 25, когда он впервые выиграл профессиональный конкурс. ...
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