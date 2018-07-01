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«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

02.07.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы.

Скульптору было всего 25, когда он впервые выиграл профессиональный конкурс.

Александр не сразу понял своё счастье.

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Александр Прохоров, скульптор:
Совсем «зелёный» был. У меня есть подозрение, что, если бы у меня не было борода тогда такая густая… То есть, люди подумали, что я просто старше. И очень сложно было представить лицо этого человека.

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

Ночью я как-то отошёл просто, сначала нарисовал жирной линией прямо, отошёл и увидел это лицо.

А потом уже стал лепить.

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Теги: Минск
 
 
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Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы. Скульптору было всего 25, когда он впервые выиграл профессиональный конкурс. ...
 
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