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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

02.07.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве».

Широко известно, что в этом произведении упоминается битва на Немиге.

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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Александр Прохоров, скульптор:
От момента, когда произошла эта битва, современный Минск ведёт летоисчисление.

По сути, он ведёт от дня своей гибели.

И похожая же история произошла во Вторую мировую войну, когда он полностью, фактически, был уничтожен. И восстал из пепла.

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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Идея памятника вынашивалась скульптором годами, прежде чем она появилась в форме.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Александр Прохоров, скульптор:
Это – рассказ меча о пережитой битве.

Издали он, как будто, ржавый такой.

То есть, ты не видишь этой баталии, которая происходит – тебе кажется, что он ржавый.

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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

А подходишь ближе – и уже различаешь фигуры людей.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Раньше город начинался от камня.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Камень идёт, слоистый. С архитектором Соколовым мы придумали такой слоёный камень.

И на слоях – фразы идут из «Слова о полку Игореве».

Я, как сам минчанин, человек, который родился в Минске, когда уже стал заниматься искусством, мне всегда хотелось сделать нечто, посвящённое этому.

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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Я видел, что эта тема не решена.

Эти работы уже нашли свои постаменты.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Рассказ же меча о пережитой битве на Немиге пока ждёт своего часа.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве». Широко известно, что...
 
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