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«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге
Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве».
Александр Прохоров, скульптор:
И похожая же история произошла во Вторую мировую войну, когда он полностью, фактически, был уничтожен. И восстал из пепла.
Идея памятника вынашивалась скульптором годами, прежде чем она появилась в форме.
Александр Прохоров, скульптор:
То есть, ты не видишь этой баталии, которая происходит – тебе кажется, что он ржавый.
Камень идёт, слоистый. С архитектором Соколовым мы придумали такой слоёный камень.
Я, как сам минчанин, человек, который родился в Минске, когда уже стал заниматься искусством, мне всегда хотелось сделать нечто, посвящённое этому.
Эти работы уже нашли свои постаменты.
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Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве». Широко известно, что...
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