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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города.
Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров.
Александр Прохоров, скульптор:
В данной скульптуре такая сцена изображена, когда взвешивают товар, и стоит купец – торгуется.
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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города. Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров. «Это...
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