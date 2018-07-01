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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

02.07.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров.

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

Александр Прохоров, скульптор:
Скульптура посвящена присвоению городу Минску Магдебургского права. Это – такое самоуправление. Здесь были торговые ряды когда-то, на которых каждый продавец либо покупатель мог проверить честность.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

В данной скульптуре такая сцена изображена, когда взвешивают товар, и стоит купец – торгуется.

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

Теперь этому примеру следуют и гости столицы.

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Теги: Минск
 
 
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«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города. Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров. «Это...
 
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