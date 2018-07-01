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«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

02.07.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

День вышиванки в Минске: фотофакт

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

Анатолий Бутевич, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры:
Адзенне са льну, адзенне с вышыванкамі заўсёды было вясковым. Яго ніхто не цураўся, ніхто не саромеўся. На вяселлі не баяліся хадзць – праўда, лічылася ў пазнейшы час, што трэба апрануцца больш па-гарадскому, чым па-вясковаму. Тым не меньш, гэта як раз той элемент, які падкрэслівае: вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

Калі матуля адпраўляла дзяўчынку сваю замуж, яна вышывала рушнік абавязкова вось гэтым сімвалам. Дзяўчынка, якая ў мяне зараз на выданне, таксама мае рушнік з такім сімвалам.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

Наш корреспондент Евгений Пустовой тоже отыскал в своем гардеробе вышиванку и отлично вписался в молодежный флешмоб. Подробности в видеоматериале.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в...
 
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