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«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки
Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Бутевич, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры:
«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки
Калі матуля адпраўляла дзяўчынку сваю замуж, яна вышывала рушнік абавязкова вось гэтым сімвалам. Дзяўчынка, якая ў мяне зараз на выданне, таксама мае рушнік з такім сімвалам.
Наш корреспондент Евгений Пустовой тоже отыскал в своем гардеробе вышиванку и отлично вписался в молодежный флешмоб. Подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в...
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