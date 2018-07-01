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Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости: программа 3 июля
Новости Беларуси. Парады, концерты, народные гулянья, салют – День Независимости Беларусь отметит с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентром по традиции станет Минск. Начнутся торжества с военного парада на проспекте Машерова. Будет на что посмотреть и в районах города: организованы десятки развлекательных площадок. И, конечно же, кульминация – красочный салют. Праздничная программа в деталях в материале Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Накануне праздника в городе провели ночные репетиции. Что касается техники, в параде примут участие не только суперсовременные образцы вооружений, но и внушительные ретро-машины – всего 250 единиц. Затем – мастер-класс от умельцев высшего пилотажа. В небе откроют колонну вертолеты с флагштоками, а завершат – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага.
Уже после пройдет премьера от роты почетного караула. «Белые перчатки» представят новые элементы, которые практически в режиме нон-стоп репетировали несколько месяцев. Финальная часть – театрализованное шествие «Мой родны кут». Главная тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов.
Праздничная программа развернется и около Дворца спорта. Гости смогут наслаждаться не только концертной или спортивной частями под открытым небом, но и гастрономической. Здесь развернется фуд-корт размером с несколько гипермаркетов. Рядом вырастет и город мастеров: народные промыслы на ярмарке представят умельцы со всей Беларуси. Все можно будет попробовать и, конечно, купить.
Виктория Ходосок:
Тем, кто хочет увидеть все и везде, не придется брать деньги на такси. О том, чтобы отдыхающие смогли довольно поздно добраться домой, позаботились: в Минске продлят работу общественного транспорта – метро будет открыто с 05:00 до 01:30.
Виктория Ходосок:
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Новости Беларуси. Парады, концерты, народные гулянья, салют – День Независимости Беларусь отметит с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля в...
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