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Белорусы взяли у банков потребительские кредиты на рекордную сумму
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Только в мае портфель кредитов банков, выданных населению на потребительские нужды, увеличился на 142,8 млн рублей, или на 4,2%.
Специалисты Нацбанка объясняют рост спроса на такие займы восстановлением реальных доходов населения и быстрым снижением процентных ставок. Только за прошлый год потребительское кредитование выросло сразу на 75% до 3 миллиардов рублей. В связи с этим регулятор с мая ввел новые правила кредитования населения, чтобы не допустить увеличения проблемной задолженности: теперь расходы на кредиты у гражданина не могут превышать 40% от заявленного дохода.
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Задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась за январь-май на 17,7% до рекордных 3,5 млрд рублей.
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