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Аллея креативных скамеек и новый старый парк: какие подарки Жодино получит к юбилею?
Новости Беларуси. Родина БелАЗов – город Жодино – готовится отметить 55-летний юбилей. День города решили объединить с главным государственным праздником, Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве подарка горожане получат обновленный парк культуры и отдыха и аллею креативных скамеек. Какие еще сюрпризы готовят для города-юбиляра? Узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.
Николай Семенов, житель Жодино:
Он мечтал стать моряком, но компас жизни вывел на профессию архитектора. Учиться на зодчего Николай Васильевич уехал в Минск, но даже в столице ориентиром был родной город.
Николай Семенов:
Металлический каркас, деревянная отделка – это снаружи. Внутри – настоящий лабиринт. Игровая «Акватория» рассчитана на детей едва ли не всех возрастов.
Новый старый парк – один из подарков, который Жодино получит к своему юбилею. Реконструкция началась весной. Сегодня место отдыха разделено на несколько зон: экологическую, спортивную, детскую, а также амфитеатр.
На праздник города, в котором делают самые мощные в мире самосвалы, приедут 13 иностранных делегаций. Флаги государств, в которых у Жодино есть побратимы, уже появились на фонарных столбах. Запечатлены названия городов-партнеров и в мраморе. А вот еще одну аллею откроют непосредственно в День Независимости.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
И здесь, как говорится, кто на что горазд. Лавочку от журналистов легко узнать по перу, пекари вдохновились фольклором, работники торговли изобразили весы, а спасатели предпочли стиль ретро (пожарной службе в 2018 году 165 лет).
Василий Кравец, начальник Жодинского ГОЧС:
Конкурс на самую креативную скамейку объявили зимой, но такого отклика от организаций не ожидали. Победителя назовут 3 июля.
Наталья Сушко, председатель Жодинского городского совета депутатов:
Клара Макаревич:
Светлана Филипович:
Тем временем праздничные мероприятия ко дню города в Жодино уже стартовали. Каждый день центральная площадь принимает музыкальные вечера. Основные торжества придутся на 3 июля.
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Новости Беларуси. Родина БелАЗов – город Жодино – готовится отметить 55-летний юбилей. День города решили объединить с главным государственным праздником, Днем...
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